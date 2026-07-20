В ИКИ РАН раскрыли, кто победит во второй лунной гонке и зачем странам ресурсы спутника

20 июля исполнилось 57 лет со дня первой высадки человека на Луну. Теперь США и Китай готовятся вернуться на земной спутник, причем главным призом новой космической гонки может стать южный полюс с предполагаемыми запасами воды. Ведущий инженер отдела проектирования и экспериментальной отработки бортовой и специализированной аппаратуры и комплексов ИКИ РАН Павел Шубин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что на первом этапе страны не станут вывозить на Землю редкие металлы.

Местные ресурсы понадобятся прежде всего для строительства и обслуживания лунных баз. Так, модули можно будет засыпать реголитом — лунным грунтом, который обеспечит дополнительную теплоизоляцию и частично защитит экипаж от радиации. Это позволит не доставлять с Земли огромный объем строительных материалов, поскольку каждый килограмм груза обходится очень дорого. Главная причина интереса к южному полюсу — запасы водосодержащих веществ в кратерах, куда никогда не попадает солнечный свет. Вода необходима космонавтам для питья и технических нужд. Кроме того, ее можно разделить на кислород и водород, получив компоненты для дыхания и производства топлива.

«Если у нас есть вода под боком, то резко упрощается система жизнеобеспечения и очень сильно уменьшается грузооборот в сторону Луны. В первую очередь ресурсы будут использоваться для развития самих лунных баз. На следующем этапе ту же воду можно будет применять для создания топлива и заправки аппаратов непосредственно на Луне», — отметил Шубин.

В дальнейшем из доступных на спутнике материалов могут научиться производить стекло, проволоку и даже солнечные батареи. Однако перед промышленным освоением потребуется полноценная геологоразведка. Ученые пока недостаточно хорошо знают состав лунных недр и не могут точно оценить концентрацию полезных элементов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Среди потенциально ценных ресурсов называют гелий-3, которого на Луне значительно больше, чем на Земле. В перспективе его могут применять в термоядерной энергетике, но говорить о скором появлении добывающих заводов пока преждевременно.

По мнению Шубина, высадка американских астронавтов в 2028 году маловероятна. И США, и Китай уже располагают отдельными необходимыми технологиями, однако ни одна из стран еще не готова к полноценной пилотируемой высадке.

«США де-юре находятся в лучших условиях: у них уже есть сверхтяжелый носитель и космический корабль, они показали возможность облета Луны. Но у них пока нет нормального посадочного аппарата. Китайцы идут более грамотно и аккуратно, у них лучше отработаны беспилотные полеты и технологии посадки. Поэтому сейчас сказать, кто окажется первым, невозможно», — отметил Шубин.

Назвать победителя новой гонки сейчас невозможно. При отсутствии серьезных аварий и политических потрясений регулярные высадки могут начаться в 2030-х годах. При этом первыми «добытчиками» станут не горняки, отправляющие ценные вещества на Землю, а строители лунных баз, использующие все, что удастся найти под ногами, заключил ученый.

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