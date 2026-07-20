Пивной бар для моллюсков: почему дачники со всей России заказывают ловушку из Клина

Распознать испанских захватчиков на участке несложно: их выдают крупное плотное тело и характерная коричневатая окраска. Моллюски оккупируют газоны, садовые дорожки и грядки. Один из самых доступных методов борьбы — ручной сбор. Как отмечают опытные садоводы, за один обход иногда удается собрать до 500 особей. Систематический сбор считается действенным способом сдерживания их численности. Также среди владельцев участков набирают популярность пивные приманки: емкости с пенным напитком привлекают слизней, которые заползают внутрь и тонут.

С этой же проблемой столкнулся 46-летний житель Клина Николай Шильников. Количество вредителей на его участке достигло таких масштабов, что супруга попросила его разработать ловушку с помощью 3D-принтера. Николай занимается трехмерным моделированием и печатью в качестве хобби. Изучив несколько готовых эскизов из интернета, он решил создать собственную конструкцию. За основу была взята форма бочонка — такие емкости хорошо знакомы дачникам, их часто используют для хранения воды. Так появилась ловушка с тремя пандусами и входами для слизней.

Фото: [ Николай Шильников ]

Распечатав изделие, Николай наполнил его пивом, следуя советам из открытых источников. Конструкция показала свою эффективность: моллюски начали подниматься по наклонным поверхностям и проникать внутрь через специальные отверстия.

«Я не захотел печатать готовые модели из интернета, так как они мне не нравились внешне, и все нуждались в погружении в землю. Я хотел сделать красивую ловушку, чтобы она просто ставилась и была мобильной. Изучил тему: что слизни любят, от чего погибают, куда полезут, а куда нет, какой наклон для них оптимален, каким должен быть диаметр отверстий и прочее», — поделился с изданием REGIONS Николай.

Автор заснял процесс на видео и с юмором окрестил изобретение «баром для слизней». На кадрах отчетливо видно, как десятки вредителей стекаются к ловушке, внутри которой уже скопились утонувшие особи. По словам Николая, у входов даже образовалась своего рода очередь. Ролик стремительно разлетелся по соцсетям и набрал более 350 тыс. просмотров. Вслед за этим мастеру начали поступать сообщения с вопросами о покупке и заказы из самых разных регионов.

«Поставил ловушку и некоторое время спустя пошел проверять, снял это на видео. Ничего не планировал, слова не продумывал, все снял с одного дубля. Просто подошел с включенной камерой, сам обрадовался, что ловушка работает: в нее даже образовалась очередь из слизней, а внутри она была полна утонувших слизней. Я снимал и комментировал свои эмоции, потом выложил видео в интернет. И тут началось! Я не ожидал такой реакции людей. Просмотры росли на глазах, было много комментариев и сообщений в личку с вопросом, где купить», — рассказал Николай.

Столкнувшись с высоким спросом, Николай понял, что прежних мощностей недостаточно. Чтобы справляться с потоком заявок, он докупил дополнительные 3D-принтеры. Сейчас в его распоряжении 11 устройств, однако очередь на ловушки все равно сохраняется. Изготовление одного экземпляра занимает около 10 часов. Как признается мастер, удешевить и ускорить процесс можно было бы за счет уменьшения толщины стенок или отказа от некоторых деталей, но это неизбежно скажется на качестве готового изделия.

«Я не мог напечатать столько ловушек, сколько хотели люди. Я сразу поехал и купил четыре принтера, на следующий день — еще четыре. Всего принтеров стало 11. С текущим спросом они все равно не справляются, образовалась очередь. Многие люди готовы ждать, а я стараюсь сделать все, чтобы никого не подвести. Все свободное время занимаюсь печатью. Принцип действия и идея ловушки не новые, они давно известны, но сработал особый подход к реализации: красивый внешний вид, мобильность, простота использования, защита пива от попадания воды и, конечно, само видео», — отметил Николай.

Своему творению клинчанин дал имя «Слизерин» — в честь одного из факультетов школы Хогвартс из вселенной о Гарри Поттере. Крышку ловушки венчает фигурка моллюска в магической мантии. Позже в комментариях пользователи предложили альтернативный вариант — «Слизнебар».

«Название тоже долго не придумывал. От слова „слизень“ первое, что пришло в голову, — это „Слизерин“. Чуть позже сами люди в комментариях и личных сообщениях назвали ловушку баром для слизней — „Слизнебар“. Так она сейчас и называется», — рассказал Николай.

Как отмечает сам мастер, доход от продаж не покрывает полностью затрат на оборудование. Однако он искренне рад тому, что его работа оказалась востребованной у тысяч дачников по всей стране.

«Я прекрасно понимаю, что продажи ловушки не отобьют даже 20% затрат, но мне приятно, что люди оценили мою работу, она пользуется спросом, и я получил много теплых слов. Оно того стоит», — заключил Николай.

Увлечение 3D-моделированием и желание защитить собственный огород от напасти превратились для жителя Клина в полноценный проект с многотысячной аудиторией и признанием далеко за пределами Подмосковья.

Фото: [ Николай Шильников ]

Ранее сообщалось, что половина опрошенных жителей Подмосковья готова вложить до ₽100 тыс. в обустройство.