30 секунд на одной ноге: кардиолог раскрыла способы обмануть старение

Паспортный возраст — не приговор: кардиолог Ольга Шестова рассказала, как проверить реальное состояние организма с помощью простого теста на равновесие и замедлить старение без дорогих процедур, используя танцы, клетчатку и природные геропротекторы. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, биологическое состояние легко проверить дома: если человек способен простоять на одной ноге полминуты, не теряя баланса, его моторные функции соответствуют 20 годам — даже если в паспорте 45. Социальный возраст зависит от круга общения и активности, а паспортный — лишь цифра, которую можно игнорировать. Главное — не давать мозгу лениться и постоянно подбрасывать ему нестандартные задачи, иначе он привыкает к шаблонам и быстрее стареет.

Идеальный инструмент для стимуляции ума и тела — танцы. Парные направления полезны за счет социального контакта, а линейные дают мощный эффект благодаря сочетанию физической нагрузки и синхронного движения в группе. Это не просто развлечение, а полноценная тренировка нейронных связей.

В питании ключевую роль играют пищевые волокна — их часто не хватает в европейском рационе вместе с белком. Овощи и фрукты должны быть в каждом приеме пищи. Также Шестова рекомендует природные геропротекторы: куркумин, ресвератрол (из темного винограда, черники и голубики) и йодированную соль. Эти простые и доступные средства помогают клеткам дольше сохранять молодость.

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