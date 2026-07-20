Жир уйдет без спорта: что нужно есть каждый день для плоского живота

Многие считают, что избавиться от жира на животе можно только с помощью интенсивных тренировок. Однако питание играет не менее важную роль. Если ежедневно включать в рацион определенные продукты, организм быстрее избавляется от лишнего жира, уменьшается отечность, а талия постепенно становится стройнее. Какие продукты действительно работают, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Александра Шепелева.

По словам специалиста, локально «сжечь» жир только на животе невозможно, но можно создать условия, при которых организм начнет расходовать жировые запасы активнее.

«Главное правило — каждый день употреблять достаточное количество белка и клетчатки. Именно они дольше сохраняют чувство сытости, помогают контролировать аппетит и уменьшают тягу к сладкому», — объяснила Шепелева.

Диетолог рекомендовала ежедневно включать в меню яйца, рыбу, творог, курицу, бобовые, а также большое количество овощей и зелени. Полезными будут цельнозерновые продукты, ягоды, несладкие фрукты и кисломолочные продукты без добавленного сахара.

Особое внимание эксперт советует уделять питьевому режиму: обычная вода помогает снизить задержку жидкости и уменьшает выраженность отеков в области живота. При этом специалист предупреждает, что даже самые полезные продукты не дадут результата, если рацион состоит из избытка сахара, сладких напитков, фастфуда и выпечки.

«Многие думают, что живот появляется только из-за жира. На самом деле нередко объем увеличивают хронические отеки и вздутие. Если отказаться от избытка соли, алкоголя и ультрапереработанных продуктов, изменения можно заметить уже через несколько недель», — отметила диетолог.

По словам Шепелевой, для устойчивого результата важно соблюдать такой режим питания постоянно, а не устраивать краткосрочные диеты. Даже без изнурительных тренировок это поможет постепенно уменьшить объем талии и улучшить общее самочувствие.

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