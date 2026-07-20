Прогулка на грани жизни: мужчина в Балашихе прошелся по карнизу 16-го этажа без страховки

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи прохожие стали свидетелями леденящего душу инцидента. На улице Калинина неизвестный мужчина выбрался из окна квартиры на 16-м этаже и без какой-либо страховки прогулялся по карнизу и козырьку собственного балкона. Информацию об этом разместил телеграм-канал «ЖК Столичный Новости», сообщает REGIONS.

По словам очевидцев, безумная акция длилась всего несколько минут. Мужчина спокойно вышел на жестяную крышу балкона, постоял там на огромной высоте, а затем тем же путем вернулся обратно в квартиру. Свидетели успели снять происшествие на видео. На кадрах видно, что у «верхолаза» нет никакого снаряжения или страховки.

Что именно толкнуло его на смертельно опасный шаг — неизвестно. Соседи предполагают, что мужчина либо гнался за «лайками» в социальных сетях, пытаясь снять хайповый экстремальный контент, либо просто искал прилив адреналина. Очевидцы признались, что их первым порывом было набрать номера экстренных служб, но спасательная операция не потребовалась — мужчина скрылся в квартире слишком быстро.

«Мы как раз шли с ребенком из магазина, когда я случайно подняла голову и обомлела. На краю балконного козырька стоял человек и едва держался за раму окна. Он абсолютно хладнокровно постоял там и так же спокойно вернулся назад. Это просто безумие! Легкий порыв ветра или скользкая подошва — и человека бы уже не было в живых», — поделилась ужасом местная жительница.

Тем не менее специалисты экстренных служб жестко оценивают подобные «прогулки». В Главном управлении МЧС России по Московской области призвали жителей региона воздерживаться от подобных безрассудных поступков. Выход на балконные плиты, карнизы и внешние козырьки высотных зданий является нарушением правил безопасности. Кроме того, подобные ложные вызовы отвлекают спасателей и полицию от выездов на реальные происшествия.

В настоящее время по факту публикации видеозаписи решается вопрос о привлечении сотрудников правоохранительных органов для проведения профилактической беседы с высотным нарушителем.

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