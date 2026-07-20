Экс-участница «Дома-2» Водонаева возмутилась истеричными детьми в общественных местах

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за своего резкого высказывания о воспитании детей в общественных местах, сообщает The Vocie. В своем микроблоге она призналась, что ее раздражает, когда родители приводят детей в места, где те мешают окружающим своими капризами и истериками.

В подтверждение своей позиции Водонаева привела собственный пример. Она рассказала, что начала летать на самолете со своим сыном, когда ему не было еще года, поэтому она всегда старалась оперативно реагировать на капризы мальчика, чтобы не доставлять неудобств другим пассажирам. Однако, по наблюдениям блогера, не все родители поступают так же. Многие не пытаются повлиять на поведение своих детей, считая это нормой.

«Меня возмущает, когда родители приводят детей в места, где их истерики мешают окружающим», — заявила Алена.

Напомним, Водонаева не впервые оказывается в центре скандала. Ранее ее критиковали за видео с девушкой на самокате, которое некоторые восприняли как насмешку над лишним весом.