Израильская армия нанесла удар по главам ХАМАС в Дохе
В Дохе силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили операцию, направленную против лидеров радикальной палестинской группировки ХАМАС. Информацию об этом опубликовали в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.
В сообщении указывается, что ликвидированные функционеры ХАМАС на протяжении многих лет играли ключевую роль в деятельности организации и несут непосредственную вину за развязывание военных действий против Израиля.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, перед проведением операции были предприняты шаги для максимального снижения риска для гражданского населения, включая применение высокоточного вооружения и использование дополнительных разведывательных данных.
