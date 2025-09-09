Израильская армия нанесла удар по главам ХАМАС в Дохе

В Дохе силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили операцию, направленную против лидеров радикальной палестинской группировки ХАМАС. Информацию об этом опубликовали в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении указывается, что ликвидированные функционеры ХАМАС на протяжении многих лет играли ключевую роль в деятельности организации и несут непосредственную вину за развязывание военных действий против Израиля.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, перед проведением операции были предприняты шаги для максимального снижения риска для гражданского населения, включая применение высокоточного вооружения и использование дополнительных разведывательных данных.

