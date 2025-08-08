Палестина попросила Трампа вмешаться в ситуацию в Газе

Палестинская администрация обратилась к Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, с настоятельной просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг сектора Газа, в связи с планами Израиля установить полный контроль над этой территорией. Об этом информировало агентство WAFA.

В официальном обращении палестинское правительство призвало президента Трампа принять меры, чтобы предотвратить реализацию израильских намерений и вместо этого выполнить свое обещание положить конец конфликту в Газе и содействовать установлению устойчивого мира в регионе.

Недавно стало известно, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы. Данное решение, как сообщается, было принято после продолжительных консультаций, длившихся более десяти часов.

Ранее сообщалось, что Трамп наорал на Нетаньяху за слова о фальшивом голоде в Газе.