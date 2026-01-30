«Я люблю гламур». Неожиданное признание Трампа раскрыло его подход к имиджу президентства и страны

В ходе общения с прессой в пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам, по его мнению, не хватает внешнего лоска и яркости, которые он ценит и в частной жизни.

«Нашей стране, нам нужно немного гламура. Я люблю гламур», — подчеркнул президент перед началом показа киноленты «Меланья».

Отдельно глава Белого дома коснулся визита в резиденцию известной рэп-исполнительницы Ники Минаж. Трамп охарактеризовал ее как выдающуюся личность, выделив такие качества артистки, как доброта и способность к глубокому пониманию.

Ранее Трамп заявил, что просил Путина не наносить удары по Киеву на неделю.