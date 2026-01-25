«Я люблю Кирилла»: Американский политик публично призналась в чувствах к российскому чиновнику
Конгрессвумен Луна призналась в любви к спецпредставителю Путина
Фото: [istockphoto.com/narvikk]
Коллега из нижней палаты Конгресса США Анна Паулина Луна выразила личную симпатию в адрес уполномоченного президента России по вопросам инвестиций и экономического партнерства Кирилла Дмитриева. Соответствующее заявление она сделала в беседе с корреспондентом РИА Новости.
На вопрос о возможных сроках новой встречи с руководителем Российского фонда прямых инвестиций политик отреагировала открыто: «Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому».
