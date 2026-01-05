«Я не верю, что этот удар имел место». Трамп отрицает факт удара по резиденции Путина
Трамп опроверг информацию об ударе Украины по резиденции Путина
В ходе публичного выступления, трансляцию которого организовал Белый дом, экс-президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно информации об атаке ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства.
Комментируя сообщения о вероятном обстреле объекта на территории Новгородской области, американский политик прямо отверг эту версию событий.
«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп.
Он пояснил свою позицию, отметив, что, согласно полученным им данным, некие события действительно происходили вблизи, однако их нельзя квалифицировать как нападение на президентскую резиденцию.
На вопрос о своих предыдущих критических комментариях по этому поводу Трамп ответил, что ранее он оперировал неподтвержденной информацией.
«Теперь, когда мы смогли проверить… Мы не считаем, что это произошло», — подчеркнул он.
В завершение беседы бывший глава американской администрации выразил надежду на возможность мирного разрешения противостояния между Российской Федерацией и Украиной.
