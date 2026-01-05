В ходе публичного выступления, трансляцию которого организовал Белый дом, экс-президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно информации об атаке ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства.

Комментируя сообщения о вероятном обстреле объекта на территории Новгородской области, американский политик прямо отверг эту версию событий.

«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп.

Он пояснил свою позицию, отметив, что, согласно полученным им данным, некие события действительно происходили вблизи, однако их нельзя квалифицировать как нападение на президентскую резиденцию.

На вопрос о своих предыдущих критических комментариях по этому поводу Трамп ответил, что ранее он оперировал неподтвержденной информацией.

«Теперь, когда мы смогли проверить… Мы не считаем, что это произошло», — подчеркнул он.

В завершение беседы бывший глава американской администрации выразил надежду на возможность мирного разрешения противостояния между Российской Федерацией и Украиной.

