«Я ничем доволен не остался»: Трамп заявил, что взбешен Зеленским и Европой

Президент США Дональд Трамп всё более недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими политиками, считая их условия для урегулирования конфликта нереалистичными, сообщает американский журнал The Atlantic, ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников.

В Белом доме открыто признают: недовольство Трампа вызвано отсутствием прогресса после его встреч с Владимиром Путиным.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти неважно как», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

По информации, предоставленной изданием, Трамп настаивает на том, чтобы Киев и Европа признали неизбежность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира. Президент США выражает опасения относительно дальнейшего углубления своей вовлечённости в конфликт и все чаще перекладывает ответственность за принятие решений на Зеленского.

«Я ничем доволен не остался. Ничем», — признался Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что Зеленского заподозрили в ненависти к Трампу и желании отомстить украинцам.