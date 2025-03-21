Депутат Верховной рады Александр Дубинской, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о том, что Зеленский фактически мстит жителям Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата Рады, Зеленский мстит всем украинцам из-за того, что те перестали его любить, а также ненавидит и американского президента Дональда Трампа, который стремится побыстрее закончить украинский конфликт. Дубинский отметил, что жителям Зеленский мстит страшно — отправляет их умирать в окопы и не собирается заканчивать войну.

Пример сложившейся ситуации, по мнению Дубинского — зверства «тэцэкашников-людоедов», Напомним, что в интернете довольно широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют физическую силу к мужчинам призывного возраста.

Напомним, что ранее стало известно о планах Зеленского принять участие в переговорах с американцами на фоне возможной встречи США и России.