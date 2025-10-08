«Я тоже его люблю»: Трамп признался в любви к Путину, перепутав канадское блюдо с президентом РФ

На официальном приеме в Белом доме, где встречались президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни, случился курьезный эпизод. Причиной стала игра слов вокруг наименования известного канадского блюда, созвучного с фамилией российского лидера.

«Карни сказал, что «обожает путИн», имея в виду канадское блюдо, а Дональд Трамп ответил: «Я тоже! Только правильно говорить ПУтин. Я тоже его люблю», — поведал американский комик Джимми Фэллон.

Карни выразил признательность Трампу за оказанный прием. Это уже второй визит канадского премьера в Америку в текущем году. Он выразил намерение провести следующую встречу на канадской земле, однако, как пошутил Фэллон, из-за скандальной известности Трампа, в таком случае он вряд ли смог бы вернуться обратно в США.

