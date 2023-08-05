«Ядерная пятерка» обсудила риски распространения ядерного оружия

Эксперты из РФ, США, КНР, Франции и Соединенного Королевства провели совещание по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия. Встреча прошла 2 августа, о ее ходе стало известно в сообщении госдепа, передает издание РИА Новости .

Встреча была организована США в столице Австрии, на нее были приглашены из 4 государств-контрпартнеров, говорится в сообщении, посвященному председательству Вашингтона в диалоге в рамках Договора о нераспространении ядерного вооружения.

Сообщается также, что стороны на совещании обсудили риски распространения оружия и меры по их снижению. На встрече отдельно была отмечена важность дискуссий на экспертном уровне в подобных вопросах.

В заключение сообщается, что сторонами была подтверждена необходимость продолжения этих сложных, но важных диалогов.