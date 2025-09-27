«Ядерный щит и меч»: Ким Чен Ын объявил о новой гонке вооружений?

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совещания с представителями ядерно-технического комплекса обозначил наращивание потенциала ядерного сдерживания в качестве ключевого приоритета для национальной безопасности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как цитирует агентство, лидер страны подчеркнул, что постоянное усиление готовности к ядерному противостоянию является не просто стратегическим выбором, а фундаментальной и непреложной задачей для защиты суверенитета КНДР. Ким Чен Ын охарактеризовал это как наиболее верный курс, актуальный как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

По его словам, созданный «ядерный щит и меч» служат для гарантированной защиты государственных интересов, а обладание стратегическими ядерными силами формирует основу для безопасного будущего развития нации. В рамках встречи также были определены конкретные направления работ по качественному совершенствованию ядерных возможностей страны.

Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын не исключает новых переговоров с Трампом.