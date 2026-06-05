В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику Умярову
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Умяров — лидер команды и раздевалки»
Фото: [ФК «Спартак»]
Гендиректор московского «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал информацию об интересе со стороны испанских клубов к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову.
«Мы слухи не комментируем. Наиль — лидер команды и раздевалки. Он один из самых ответственных игроков по отношению к команде, к себе. То, как он следит за здоровьем и готовится к матчам… Это один из лидеров «Спартака», — отметил Некрасов.
За минувший сезон трансферная стоимость Умярова на портале Transfermarkt выросла почти вдвое — с €4 млн до €7,5 млн. Полузащитник провел 39 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился четырьмя голевыми передачами.
Осенью прошлого года 25-летний футболист дебютировал в составе национальной команды.
Ранее стало известно, что московское «Динамо» предложило голкиперу Андрею Луневу продлить контракт с клубом.