В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику Умярову

«Мы слухи не комментируем. Наиль — лидер команды и раздевалки. Он один из самых ответственных игроков по отношению к команде, к себе. То, как он следит за здоровьем и готовится к матчам… Это один из лидеров «Спартака», — отметил Некрасов.