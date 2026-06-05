Таинственный гул по всему миру: что на самом деле слышат люди по ночам

Миллионы людей по всему миру слышат низкий гул, который не могут объяснить, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Норвежского университета естественных и технических наук. Этот звук часто ощущается почти как вибрация, особенно дома и ночью, когда человек лежит в кровати. При этом снаружи его может быть не слышно, а другие люди в той же комнате вообще ничего не замечают.

Явление в работе называют просто The Hum — «Гул». Впервые о нем активно заговорили в 1970-х в британском Бристоле, когда местная газета начала получать письма от жителей. Позже похожие сообщения появлялись в других городах Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Европе.

Команда профессора Маркуса Дрексля проверила несколько версий. Иногда низкочастотный шум действительно может идти извне: от вентиляции, тепловых насосов, транспорта, ветряков, морских волн или ветра. Но найти такой источник трудно, потому что низкие частоты плохо локализуются.

Ученые также проверили, не слышат ли люди собственные слабые звуки, которые производит внутреннее ухо. Такие звуки существуют, но у участников исследования их не нашли.

В итоге исследователи пришли к двум главным объяснениям. У небольшой части людей может быть особенно хороший слух на низких частотах, поэтому они улавливают то, что остальные не слышат. Но у большинства, вероятно, речь идет о низкочастотной форме тиннитуса — шума в ушах или голове без внешнего источника.

Проще говоря, загадочный гул не всегда идет от машины за окном или тайного завода. Иногда его может создавать сама слуховая система человека.