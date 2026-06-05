112 кошек в четырех стенах: хозяин «адской квартиры» отказался выпускать животных на улицу

В Ижевске волонтеры двух приютов — «Кот и Пес» и «Муркин дом» — провели масштабную спасательную операцию. Из одной квартиры они вывезли 112 кошек. Как сообщается в соцсетях организаций, все эти животные были заперты в помещении. На улицу они не выходили, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, саму квартиру волонтеры прозвали «адской». Ее хозяин — мужчина — занял, по описанию зоозащитников, непонятную, но при этом принципиальную позицию. Он попросту не выпускал кошек из дома. Свое решение он объяснял просто: все должно быть естественно, а нарушать природные процессы нельзя.

Несмотря на сопротивление владельца, зоозащитникам в итоге удалось проникнуть в помещение. Этому предшествовали многочисленные обращения соседей, которые, очевидно, не могли больше терпеть условия, в которых находились животные.

«В квартире вонь, грязь, дышать нечем. Кошки не социализированные, худые, больные, с проблемами ЖКТ и других органов. Хочется обратиться к людям, живущим рядом с такими квартирами и людьми. Надо бить тревогу, чтоб ада не произошло. Можно обратиться в ЖКХ, или написать пост в соцсетях, или заявление в полицию, предать огласке происходящее любыми способами», — попросили волонтеры.

По информации издания, результат осмотра квартиры оказался шокирующим. В одном помещении скопилось более сотни кошек. Причем многие из них родились в результате близкородственных связей. Волонтеры смогли отловить всех животных и увезти их на стерилизацию. В этом им помогли ветеринарные врачи, которые оперативно выполнили десятки процедур.

Сейчас спасенных животных временно поместили в приют «Кот и Пес». Однако, как предупреждают волонтеры, места там уже заканчиваются. Теперь зоозащитникам, а точнее — самим животным, приходится рассчитывать только на помощь неравнодушных жителей. Без поддержки горожан разместить и обеспечить всем необходимым 112 кошек будет крайне сложно.

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