Погодные качели в июне: почему они опасны для сердца и как себя защитить — объясняет терапевт

Дожди, грозы и резкие перепады температуры в июне могут обернуться для россиян не только привычной головной болью и слабостью. Как рассказала врач-терапевт Ирина Когалымова, в такие периоды возрастает риск гораздо более серьезных проблем: скачков артериального давления, аритмии и даже сердечно-сосудистых нарушений, сообщил nashgorod.ru.

По словам медика, чаще всего россияне в условиях нестабильной погоды сталкиваются с головными болями, сонливостью, упадком сил и раздражительностью. Также нередки жалобы на нарушение сна. Однако, подчеркивает врач, последствия погодных качелей могут быть куда серьезнее, чем просто плохое самочувствие.

«Во время резких перепадов температуры и атмосферного давления повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. У людей с хроническими заболеваниями могут наблюдаться скачки артериального давления, приступы аритмии, ухудшение общего самочувствия. В наиболее тяжелых случаях возрастает риск инфарктов и других сосудистых осложнений», — пояснила Кагалымова.

Особенно внимательными к своему состоянию Когалымова советует быть пожилым людям, гипертоникам, пациентам с диагностированными заболеваниями сердца, а также тем, кто уже перенес сосудистые катастрофы (например, инсульт или инфаркт). Именно эта категория людей находится в группе повышенного риска.

Чтобы легче пережить период погодных качелей, специалист дала несколько практических рекомендаций. Необходимо соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и по возможности сократить уровень стресса. Людям с хроническими заболеваниями, добавила терапевт, важно регулярно контролировать давление и ни в коем случае не пропускать назначенные лечащим врачом препараты.

Ранее диетолог Макиша назвала доступный суперфуд для сосудов и кишечника.