Атака БПЛА ВСУ на Севастополь, Тульскую и Воронежскую области: сколько дронов сбито, последние новости

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня отразили одну из крупнейших атак беспилотников за последнее время. По информации Минобороны РФ, над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей были уничтожены 123 беспилотных летательных аппарата, пишет ТАСС.

Атака затронула несколько регионов

Как сообщили в военном ведомстве, дроны были обнаружены и сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей, Московского региона, а также Республики Крым.

Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области сбили 14 беспилотников

Одним из наиболее пострадавших от атаки регионов стала Тульская область. По данным губернатора Дмитрия Миляева, ночью силы ПВО уничтожили 14 беспилотников.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры.

В Воронежской области повреждено предприятие

В Воронежской области были уничтожены три беспилотника. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в одном из южных районов региона повреждения получили остекление и техническое помещение промышленного предприятия.

Пострадавших нет. Для проведения проверки территории работа одного из производственных участков была временно приостановлена.

В Севастополе отражали атаку над морем

Утром 5 июня силы ПВО также работали в районе Севастополя. По информации губернатора Михаила Развожаева, три беспилотника были сбиты над морем на значительном расстоянии от побережья.

На время действия воздушной тревоги в городе приостанавливалась работа морского и наземного общественного транспорта. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям экстренных служб.

Ограничения постепенно снимают

Позже власти Воронежской области сообщили об отмене режима опасности атаки беспилотников. В других регионах оперативные службы продолжают оценивать последствия ночных событий и уточнять информацию о возможных повреждениях.