ОПГ «Шерстяные» в деле: стая собак атакует машины в Кемерове — горожане опубликовали видео в Сеть

В кузбасской столице бездомные собаки, судя по сообщениям местных жителей, повадились кусать автомобили. Припаркованные во дворах машины попали в зону интереса бродячих псов. Пользователи соцсетей предупреждают: в Кемерове орудует блохастая «ОПГ» — так они прозвали стаю, сообщил VSE42.RU .

В пятницу, 5 июня, в интернете опубликовали видео с уличной камеры наблюдения. Запись запечатлела, как бродячие собаки буквально рвут припаркованную легковушку. Авторы ролика и комментаторы предположили вероятную причину такого поведения животных. По их мнению, бродяги пытались достать из машины притаившуюся внутри кошку.

«В Ленинском районе бродячие собаки "разобрали" еще один автомобиль – оторвали номера, серьёзно пострадал бампер. Если бы не видео, не поверили бы, что это "нелюди"», – сказано в публикации.

Один из комментаторов добавил важную деталь. Он сообщил, что одну из собак, попавших в кадр, уже видел ранее в разных частях города. Горожанин высказал мнение, что эти животные выглядят чистыми и на людей не бросаются. Их агрессия, по мнению местного жителя, направлена исключительно на автомобили.

Это не единичный случай, сообщают в том же паблике. Несколько дней назад собаки уже нападали на припаркованные машины. И тогда инцидент произошел тоже в Ленинском районе Кемерова. Автор поста дал бродячим вредителям неофициальное, но запоминающееся название — ОПГ «Шерстяные». Теперь это прозвище закрепилось за стаей в соцсетях.

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