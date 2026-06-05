Мечта vs бюджет: как устроить красивую свадьбу в 2026‑м и не разориться — советы экспертов

Каждая пара, планирующая свадебное торжество в 2026 году, мечтает о красивом празднике. Однако далеко не все влюбленные готовы выкладывать за него миллионы рублей. Профессиональные организаторы торжеств рассказали, на каких статьях свадебного бюджета без потери качества можно сэкономить, сообщила rostovgazeta.ru.

Основатель свадебного агентства «До мурашек» Мария Камфарина поделилась рекомендацией для пар, которые хотят сократить расходы на торжество. По ее мнению, в первую очередь стоит отказаться от свадебного лимузина.

«Аренда авто сейчас обходится от 2000 рублей в час, — объясняет она. — Сдаётся машина от двух, а иногда и от четырёх часов. Итого 4000–8000 минимум. А нужна она только для того, чтобы проехать от отеля в ЗАГС и от ЗАГСа в ресторан. Для этих целей отлично подойдет такси с тарифом „Бизнес“ — чистый автомобиль и опрятный водитель».

Второй способ экономии на свадебном торжестве, по словам эксперта, — это правильный выбор даты. Специалист пояснила: если провести свадьбу с понедельника по четверг или в воскресенье, можно сэкономить от 300 до 500 тыс. руб. только на оплате ресторана.

Разница объясняется просто. В пятницу и субботу в популярных заведениях депозит на свадебный банкет составляет от 300 тыс. до 1 млн руб. В будние дни, как уточнила Камфарина, депозита либо нет вовсе, либо его размер значительно ниже по сравнению с выходными.

Учредитель студии декора Lena Modes Елена Модестова добавляет: урезать траты можно и на оформлении свадебного торжества. По ее словам, декор — еще одна статья бюджета, которая не требует огромных вложений, если подойти к вопросу рационально.

«Рынок постепенно отходит от безумных флористических инсталляций, — говорит она. — В моде лаконичность, природные материалы и минимум лишнего. Выглядит круто, а стоит в разы дешевле».

Елена Модестова также дает практический совет по сокращению расходов. Спикер рекомендует заменить традиционные бумажные приглашения и карточки рассадки гостей на цифровые форматы. Это позволяет сэкономить на типографских услугах, бумаге и доставке, при этом полностью сохранив информационную функцию.

Мария Камфарина в свою очередь напоминает про еще один резерв для экономии. Речь идет о выборе цветов для оформления торжества. Эксперт советует обратить внимание на сезонные цветы.

«Пион в декабре будет стоить в несколько раз дороже, чем в мае», — отметила эксперт.

И главное, как подчеркивает Мария Камфарина, — это список гостей. Эксперт подсчитала: один человек на свадьбе обходится не менее чем в 15 тыс. руб. В эту сумму входят и питание, и напитки, и посадочное место, и доля в декоре, и прочие сопутствующие расходы на одного приглашенного. Если у пары есть сомнения по поводу кого-то из приглашенных — лучше такого гостя вычеркнуть из списка.

Ранее юрист Георгиева предупредил, что дебош на свадьбе грозит штрафом до 1 тыс. руб. или арестом.