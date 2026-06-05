В Подмосковье пройдет фестиваль «Уроки в парках»

В субботу, 6 июня, в Подмосковье стартует общероссийский спортивно-танцевальный мультипроект - фестиваль «Уроки в парках», мероприятия проекта будут проходить каждые выходные в течение лета и завершатся праздничными концертами 29 и 30 августа. Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и акробатического рок-н-ролла, а также вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом. В рамках него профессиональные тренеры и спортсмены Подмосковной федерации акробатического рок-н-ролла проведут бесплатные мастер-классы и тренировки на открытом воздухе. Кроме того, гостей ждут игры и тематические рок-н-ролльные викторины.

Отметим, что фестиваль проведут при поддержке областного Минспорта в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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