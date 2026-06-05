В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 5 июня, на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в выходные, 6 и 7 июня. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +22-26 градусов, ночью – плюс 8-14. Синоптики обещают переменную облачность, почти без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.