«Динамо» предложило голкиперу Луневу продлить контракт

Функционер отметил, что в предыдущем соглашении была опция автоматического продления, однако Лунев ее условия не выполнил. Теперь клуб ждет решения футболиста. Судя по всему, бело-голубые предлагают опытному голкиперу контракт с понижением зарплаты.

Бывший вратарь «Зенита», «Байера» и «Карабаха» пришел в московское «Динамо» два года назад в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Лунев сохранял статус основного вратаря, но из-за нескольких травм провел в РПЛ лишь 14 матчей, еще четыре раза он защищал ворота в играх Кубка России. Всего в 18 матчах вратарь пропустил 21 мяч, четырежды сыграв на ноль.

Ранее сообщалось, что, по данным французских СМИ, трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ сорвался. Французский клуб решил усилить состав игроками других амплуа.