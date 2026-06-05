ПСЖ отказался от идеи купить Батракова

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не перейдет во французский ПСЖ, хотя сделка была уже практически на столе у спортивного директора клуба Луиша Кампуша, утверждает Le Parisien.

По данным издания, португальский функционер еще раз проанализировал динамику развития российского футболиста и решил от трансфера отказаться.

Отмечается, что ПСЖ сосредоточится на том, чтобы усилить другие позиции. Так, парижане нацелились на 19-летнего форварда «Борнмута» Эли Жуниора Крупи, который в минувшем сезоне забил 13 мячей в АПЛ. Также ПСЖ рассматривает возможность покупки 18-летнего голкипера «Милана» Алессандро Лонгони.

Ранее агент Дмитрий Чельцов, представляющий интересы Батракова, заявил, что сделка с ПСЖ практически готова, и вероятность перехода его клиента в стан победителей Лиги чемпионов составляет 95%. Предполагалось, что ПСЖ заплатит «Локомотиву» за 20-летнего полузащитника €25 млн, а зарплата самого Батракова в ПСЖ составит €5-6 млн в год.