Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 5 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали планировать поездки заранее в связи с предстоящими выходными. На фоне этого пробки на дорогах могут начаться раньше обычного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.