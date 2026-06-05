Красота по цене билета: визажисты раскрыли, сколько стоит макияж на выпускной в 2026 году

Стилист салона Blush Екатерина Дуреева и визажист Элина Васильева рассказали VSE42.RU , сколько денег предстоит выделить в преддверии выпускного балла родителям школьниц,желающим обратиться за профессиональной помощью при выборе макияжа.

Эксперт Дуреева рассказала, сколько придется заплатить клиенткам. Полноценный макияж любой сложности с уходом и даже с проработкой зоны декольте, по ее мнению, обойдется в 4 тыс. руб. Для тех, кто предпочитает минимум косметики, есть облегченный вариант. Его цена — 2,5 тыс. руб.

Элина Васильева подтверждает: разброс цен действительно существует. По ее информации, макияж может стоить до 5 тыс. руб. Однако самыми популярными предложениями у выпускниц остаются комплексные пакеты услуг. Речь о варианте «лицо плюс прическа». Такой набор обходится девушкам в сумму от 3,5 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

Ценовая политика, раскрытая экспертами, актуальна для жителей Кузбасса.

Ранее визажист Васильева рассказала, что выпускницам 2026 года рекомендовано отказаться от накладных ресниц и матовых помад. Стилист Екатерина Дуреева также назвала табу для этого мероприятия.