Никаких черных смоки и густых накладных ресниц: стилисты назвали главные табу сезона 2026 года для выпускниц

Визажист Элина Васильева высказала мнение, что вкусы у выпускниц в этом году сильно разнятся. По ее словам, многие девушки просят спокойные, приглушенные тона и аккуратную стрелку. Однако есть и те, кто хочет выделиться из толпы с помощью ярких красок. Специалист уточняет: в данном случае все диктует исключительно стиль жизни заказчицы. Эксперт назвала VSE42.RU варианты макияжа, от которых она рекомендует отказаться современным выпускницам.

Визажист Элина Васильева призывает категорически отказаться от густых накладных ресницах, а также от матовых помад. Эти средства, считает эксперт, на выпускном вечере точно будут лишними.

Коллегу поддерживает и другой специалист. Стилист салона Blush Екатерина Дуреева также добавляет, что под запретом в этом сезоне для выпускниц находятся черные smoky eyes (дымчатый макияж глаз) и так называемые «восточные» макияжи. Их она тоже не рекомендует выбирать для торжественного вечера.

«Чаще всего запрос на стрелки, сияние на глаза или монохромный макияж в коричневых или холодных оттенка с проработкой слизистой кайалом. Светящаяся кожа, минимум тональной основы и розовые или красные румяна. В этом году модные оттенки оливки и бургунди на глазах», – продолжила эксперт Дуреева.

Ранее стилист Епринцева поделилась советами, как сэкономить на наряде для выпускного балла.