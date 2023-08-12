Япония и Замбия будут вместе добывать полезные ископаемые. Накануне страны подписали соглашение о сотрудничестве в добыче меди, никеля и кобальта. Эти ископаемые являются необходимы для производства аккумуляторов. Об этом сообщило издание ТАСС .

Сообщается, что соглашение было подписано при участии японского министра экономики Ясутоси Нисимуры, во время его визита в Замбию. Замбийский президент Хакаинде Хичилема также выразил надежду на последующую возможность привлекать инвестиции из Японии для горнодобывающей отрасли его страны. Он также рассчитывает, что страны совместно смогут обрабатывать ресурсы для повышения их стоимости.

Сообщается также, что интерес японской стороны заключается в соперничестве с КНР. Япония хочет посоревноваться с китайскими электромобилями и избавиться от ограничений в вопросе доступа Японии к природным ресурсам. До Замбии, японский министр также посетил Конго, где при его участии было расширено сотрудничество Японии и Республики в области добычи ископаемых.