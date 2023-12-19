Япония назвала несправедливой позицию российского правительства по поводу Курил

Москва назвала закрытой дискуссию по поводу принадлежности Курильских островов. Японские власти не согласны с этим.

Ранее РФ отказалась от продолжения переговоров по поводу Курил из-за антироссийских санкций, которые ввела Япония. Генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что такая позиция несправедлива.

«Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению японских властей, во всем виновато именно правительство Путина, которое начало боевые действия против Украины. Поэтому Япония будет настаивать на решении японо-российского территориального вопроса и пытаться заключить мирное соглашение.