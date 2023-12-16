«Явка будет на уровне 75%»: победит ли Путин на выборах 2024 года

Кремлевский пул РИА Новости опубликовал списки известных персон, которые будут помогать Владимиру Путину в ходе его предвыборной кампании. В то же время, по сообщениям « Московского Комсомольца » инициативная группа избирателей поддержала выдвижение нынешнего главы в качестве кандидата на пост президента России.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, насколько вероятно, что на выборах 2024 года победит действующий лидер РФ.

«Владимир Путин, безусловно, победит на предстоящих президентских выборах. Более того, эта кандидатура безальтернативна, а сам характер голосования будет референдумным», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Люди, считает эксперт, проголосуют даже не столько за самого Владимира Владимировича, сколько за тот политический курс, который он проводит.

«Результаты этого голосования, пока примерно так можно спрогнозировать: Путин сможет набрать на этих выборах не менее 80% голосов. И явка будет, соответственно, где-то на уровне 75%, никак не ниже», — отметил политолог.

Ранее мы называли главные заявления Владимира Владимировича на прямой линии.