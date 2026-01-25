В ходе трехсторонней онлайн-встречи с лидерами Польши и Литвы президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к вопросам безопасности, неожиданно сменил язык общения.

Во время дискуссии, которая транслировалась в официальном YouTube-канале, украинский лидер акцентировал необходимость получения от партнеров четких гарантий защиты для своей страны.

В один из моментов, произнося ключевую фразу, он начал слово на украинском, но инстинктивно закончил его по-русски. Вместо украинского «можливість» прозвучало русское «возможность».

Пресловутая фраза, которую процитировали многие СМИ, звучала следующим образом.

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил глава украинского государства.

Ранее сообщалось о том, что покрывательство Зеленского меняет курс ЕС в отношении Украины.