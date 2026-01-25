«Языковой сбой в прямом эфире». Во время обращения к союзникам Зеленский неожиданно перешел на русский
Зеленский перешел на русский, общаясь с президентами Польши и Литвы о гарантиях
В ходе трехсторонней онлайн-встречи с лидерами Польши и Литвы президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к вопросам безопасности, неожиданно сменил язык общения.
Во время дискуссии, которая транслировалась в официальном YouTube-канале, украинский лидер акцентировал необходимость получения от партнеров четких гарантий защиты для своей страны.
В один из моментов, произнося ключевую фразу, он начал слово на украинском, но инстинктивно закончил его по-русски. Вместо украинского «можливість» прозвучало русское «возможность».
Пресловутая фраза, которую процитировали многие СМИ, звучала следующим образом.
«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил глава украинского государства.
Ранее сообщалось о том, что покрывательство Зеленского меняет курс ЕС в отношении Украины.