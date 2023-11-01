Йемен пообещал ударить по Израилю

Представитель йеменской армии, бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что Йемен нанесет удар по Израилю, а именно – по «оккупированным палестинским территориям», сообщают РБК.

Как отметил Сари, прямая трансляция будет вестись йеменскими военными. Удар, как заявил он, будет нанесен в 12:00 (совпадает с московским временем), однако до сих пор этого не произошло.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня», – написал Сари.

Ранее йеменские вооруженные формирования сообщили о нанесении удара по Израилю баллистическими и крылатыми ракетами в поддержку «угнетенных палестинцев». Также Йемен выпустил по государству беспилотники.

Противостояние между палестинским радикальным движением ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) длится с 7 октября. 27 октября израильские военные объявили о новом этапе эскалации конфликта. Де-факто это явилось началось анонсированной ранее наземной операции. 28 октября Министерство иностранных дел РФ подтвердило начало наземного наступления в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».