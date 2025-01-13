Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве

Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали объект в Тель-Авиве, используя для этого гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

По его словам, военная операция прошла успешно, цель была достигнута, передает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Ранее сообщалось о том, что хуситы, представляющие собой мятежную группу «Ансар Аллах», сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Эль-Бейда.

С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке повстанцы уничтожили 13 беспилотников этого типа. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, каждый из этих дронов стоит около $30 млн.