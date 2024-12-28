Хуситы уничтожили американский беспилотник стоимостью в $30 млн над Йеменом

Хуситы, представляющие собой мятежную группу «Ансар Аллах», сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Эль-Бейда. Об этом сообщил Яхья Сариа, представитель повстанческих вооруженных сил, в интервью, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Сариа отметил, что с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке повстанцы уничтожили 13 беспилотников этого типа. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, каждый из этих дронов стоит около $30 млн.

Вслед за эскалацией конфликта в Газе «Ансар Аллах» объявили о планах обстрела израильской территории и запрете на проход судов, связанных с Израилем, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, до тех пор, пока не прекратится операция в палестинском анклаве.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали военный объект в Израиле в районе Тель-Авива гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».