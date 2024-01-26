Юрист-международник Романенко считает, что последствия конфискации активов РФ в США будут необратимыми
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Штаты дали Незалежной гарантии того, что замороженные российские активы будут конфискованы в пользу Киева. По словам юриста-международника Дмитрия Романенко, в США находится только малая часть замороженных российских активов, и американские власти могут конфисковать только их. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что потери для Вашингтона в данной ситуации окажутся большими.
По мнению юриста, после принятия акта о конфискации активов РФ ручейки по выводу активов других стран из Штатов начнут сливаться в реки.