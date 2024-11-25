Кабмин поддержал законопроект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

Ранее инициаторы проекта отметили, что такое предложение связано с растущими опасениями в связи с негативным воздействием таких напитков на здоровье детей и подростков.

Согласно предложенному законопроекту, юридические лица, нарушающие запрет, подвергаются штрафам до 500 тыс. руб. Физические лица рискуют получить штрафы в размере до 50 тыс. руб. Важно отметить, что закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе и вступит в силу с 1 марта 2025 года, однако размер штрафов прописан в нем не был.

Для более эффективного исполнения законодательства, правительство предложило синхронизировать срок вступления в силу нового законопроекта с датой начала действия уже принятого закона. Кроме того, в рамках доработки необходимо определить, кто будет уполномочен привлекать к административной ответственности нарушителей данного запрета.

Медики предупреждают, что энергетические напитки представляют собой серьезную угрозу для здоровья детей. Их состав часто включает большое количество сахара и кофеина, что может приводить к серьезным последствиям, таким как гипергликемическое состояние и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, как сообщило РИА Новости, Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Данный законопроект предполагает внесение изменений в статью 151.1 УК РФ.

Депутаты, ранее выдвинувшие такую инициативу, предложили ввести уголовную ответственность для лиц, которые неоднократно осуществляли розничную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотиносодержащей продукции, а также сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотина.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников.