Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников

Несмотря на попытки либерально-демократической партии урегулировать данный вопрос, кабмин не нашел оснований для его одобрения.

Проект закона предлагал установить четкие правила и порядок процедуры депремирования, которое подразумевает невыплату или сокращение поощрительной части заработной платы. Инициатива предусматривала, что сотрудника можно будет депремировать только при наличии оснований, зафиксированных в трудовом договоре.

Одним из ключевых аспектов законопроекта являлось ограничение на уменьшение месячной зарплаты, которое не могло превышать 20%. Как объяснили авторы инициативы, это условие нацелено на защиту работников от неправомерных действий со стороны работодателей, обеспечивая тем самым гарантии финансовой стабильности трудящихся.

Ранее стало известно, что Государственная дума РФ утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы.