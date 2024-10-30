Кадыров: атака Киева по Чечне привела к гибели украинских пленных

В результате атаки украинских беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что среди россиян жертв нет.

Об ударе беспилотников по территории РУС Кадыров сообщил во вторник, 29 октября. Какое количество БПЛА Украина задействовала для атаки на Чечню, он не уточнил.

Кадыров отметил, что в Чечне на каждом стратегическом объекте содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС.

Он считает, что РУС стал объектом атаки, так как является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта».

Ранее сообщалось о том, что Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ.