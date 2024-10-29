Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поручил всем чеченским командирам, участвующим в специальной военной операции, не брать в плен украинских военнослужащих. Это указание связано с недавней атакой одного из украинских беспилотников на территорию республики, как сообщило РИА Новости.

«Я сегодня дал (поручение) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать», — заявил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что таким образом чеченские бойцы продемонстрируют, как способны «дополнить свои военные возможности».

По его словам, университет подготовил и отправил в зону специальной военной операции около 50 тысяч бойцов.

Ранее Кадыров заявлял, что возмездие будет настолько значительным, что противникам трудно будет это представить.

Глава региона добавил, что в настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств случившегося и заверил, что примет меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Он также сообщил, что цель для атаки дроном была выбрана с намерением запугать, так как это место служит базой для подготовки российских военных, однако в день атаки само здание оказалось пустым.