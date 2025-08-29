Британское правительство значительно увеличило финансирование информационных кампаний, направленных против России. Об этом сообщает RT , приводя доказательства в виде графиков и мнения экспертов.

Согласно данным финансовой отчетности, бюджет компании Zinc Network, занимающейся реализацией антироссийских проектов, вырос до £16,5 млн. Компания сотрудничает с русскоязычными блогерами и активистами, включая представителей Фонда борьбы с коррупцией*. Инфлюенсеры получают вознаграждение за создание контента, при этом их аудитория не информируется о финансировании со стороны британских властей. Многие блогеры подписывают соглашения о неразглашении.

Эксперты полагают, что британское финансирование направлено на поддержание антироссийской повестки, хотя аудитория уже постепенно теряет интерес к этой теме. Аналитики отмечают, что с начала специальной военной операции на Украине антироссийская риторика в материалах значительно усилилась. Однако эффективность вложений ставится под сомнение — статистика показывает пятикратное снижение просмотров материалов оппозиционных блогеров с 2022 по 2024 год.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.