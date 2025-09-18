В своем Telegram-канале она отметила, что члены его семьи владеют восемью объектами недвижимости на территории Соединенных Штатов.

Дипломат иронично прокомментировала этот факт, связав приобретение имущества с официальной позицией Киева. По словам Захаровой, данная недвижимость была куплена на средства, полученные под предлогом необходимости обороны Европы от так называемого «агрессора».

Ранее Захарова заявила о том, что Зеленский угрозами раскрыл свою причастность к терактам в России.