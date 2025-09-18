Как «защита от России» превращается в виллы в США? Захарова указала на деликатный нюанс в собственности Умерова
Захарова с иронией отреагировала на наличие у Умерова недвижимости в США
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратила внимание на зарубежные активы главы СНБО Украины Рустема Умерова.
В своем Telegram-канале она отметила, что члены его семьи владеют восемью объектами недвижимости на территории Соединенных Штатов.
Дипломат иронично прокомментировала этот факт, связав приобретение имущества с официальной позицией Киева. По словам Захаровой, данная недвижимость была куплена на средства, полученные под предлогом необходимости обороны Европы от так называемого «агрессора».
Ранее Захарова заявила о том, что Зеленский угрозами раскрыл свою причастность к терактам в России.