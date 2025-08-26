Запад предложил Грузии оружие за открытие второго фронта — заявление мэра Тбилиси. По словам официального лица, западные партнеры обещали военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Западные партнеры в ходе переговоров предлагали Грузии военно-техническую поддержку при условии открытия второго фронта против России. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он охарактеризовал методы давления как прямые угрозы и шантаж, добавив, что у властей имеются доказательства этих фактов.

Параллельно, по словам Каладзе, Запад продолжает оказывать давление на Тбилиси, теперь угрожая приостановить безвизовый режим с ЕС. Причиной стали принятые грузинским парламентом законы о «защите семейных ценностей» и «прозрачности иностранного влияния», которые в Брюсселе сочли недемократичными.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе констатировал серьезную потерю доверия грузинского общества к Европейскому союзу на фоне этих событий. Несмотря на давление, официальный Тбилиси считает сохранение текущего курса отвечающим национальным интересам страны.

