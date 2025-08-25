В Тбилиси радикалы напали на туриста, приняв его за россиянина

На проспекте Руставели в Тбилиси группа радикально настроенных грузинских граждан совершила нападение на американца, ошибочно приняв его за россиянина. Как сообщил корреспондент газеты «Взгляд», инцидент был урегулирован благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов.

Бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили, ставший очевидцем произошедшего в ночь на понедельник, поделился подробностями в социальных сетях. Он сообщил, что около полусотни протестующих, многие из которых находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выкрикивали оскорбления и проявляли агрессию.

Один из наиболее агрессивных участников акции, увидев туриста, воскликнул: «Смотрите, идет русский!». По словам Николеишвили, толпа набросилась на американца и только оперативное вмешательство полиции предотвратило трагические последствия. Он также добавил, что подошел к испуганному молодому человеку, который оказался гражданином США по имени Люк Гаррет, приехавшим в Грузию в качестве туриста.

Николеишвили выразил мнение, что участники протестов на проспекте Руставели, продолжающихся с ноября прошлого года под лозунгом «европейского выбора Грузии», представляют собой нездоровых людей, наркоманов, пьяниц или «безродных подонков». Он поблагодарил Бога и полицию за предотвращение трагедии.

Пост Николеишвили вызвал шквал комментариев. Пользователи выражали возмущение происходящим, призывали власти прекратить «маразм на Руставели», положить конец беспорядкам в центре города и наказать виновных. Многие отмечали, что даже если бы пострадавшим был российский турист, подобное отношение не соответствует грузинскому гостеприимству.

