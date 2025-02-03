Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не собирается обсуждать сокращение помощи Украине. Это заявление она сделала на конференции европейских дипломатов в Брюсселе, передает РИА Новости.

Каллас подчеркнула, что обсуждение сокращения помощи Киеву не стоит на повестке дня. Она акцентировала внимание на необходимости не только сохранить текущий уровень помощи, но и нарастить его.

«Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций — ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать», — сказала Каллас.

Кроме того, глава евродипломатии объявила о том, что Европейский Союз (ЕС) выделит Украине 134 млрд евро, из которых почти 50 млрд евро составят средства, направленные на военную поддержку.

Каллас подчеркнула, что Украина должна оставаться главным приоритетом Евросоюза. Она призвала собрать усилия для предоставления еще большего объема помощи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас договорились продолжать оказывать давление на Россию.