Канада перестанет оказывать финансовую помощь правительству Нигера

Канада перестанет оказывать финансовую поддержку правительству Нигера на фоне попытки государственного переворота в африканском государстве. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте канадского правительства. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Заявление гласит, что Канада выделять финансы на развитие нигерскому правительству из-за попытки государственного переворота. В документе также подчеркивается, что Канада полностью поддерживает прежнее правительство страны.

Там также сообщается, что приостановка финансирования затронет только прямую бюджетную помощь. Уязвимым группам населения в областях здравоохранения, образования и обеспечения равенства все еще будет оказываться поддержка со стороны западного государства.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру.