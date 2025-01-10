Канада выделит Украине более 305 млн долларов

На 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о выделении ВСУ военной помощи, объем которой составит 440 млн канадских долларов (305,7 миллиона долларов США).

Об этом говорится в опубликованном заявлении правительства Канады.

139 млн долларов направят на реализацию инициативы Чехии по закупке и поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Около 35 млн долларов Канада потратит на закупку боеприпасов различных калибров у своих военно-промышленных предприятий. 69,5 млн пойдет на производство военных беспилотников на территории Украины.

Если учитывать предыдущий пакет помощи, то общая сумма выделенных Канадой средств на военную поддержку Украины, составила 3,13 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал Канаде снижение налогов на 60% за присоединение к США.