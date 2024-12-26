Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social оставил поздравление с Рождеством, в рамках которого обратился к китайским солдатам и пообещал жителям Канады снижения налогов на 60% при условии присоединения государства к США.

Дональд Трамп адресовал свое поздравление тем китайским солдатам, которые, по его мнению, на незаконных основаниях находятся на территории Панамского канала. Лидер уточнил, что военные эксплуатируют данную территорию, хотя и делают это с любовью.

Избранный президент перечислил преимуществ присоединения Канады к США. В частности, для местного населения на 60% снизится налогообложение. Трамп уверен, что это благоприятно отразится на экономическом развитии. Лидер также пообещал канадским бизнесменам защиту их прав. Спикер заверил, что страна будет защищена в военном плане, потому что никакое другое государство не посмеет решиться на атаку.

Президент отметил, что народ Гренландии также получил бы выгоду, если бы жители острова поддержали присоединение к США.

«То же самое относится и к народу Гренландии, которая необходима Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и которая хочет, чтобы США были там, и мы будем!» — отметил избранный президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил послом в Панаме Кевина Кабреру.